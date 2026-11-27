Le télétravail a donné aux cafés une deuxième vie : des tables occupées toute la matinée, des prises électriques qui servent de monnaie d’échange, un wifi noté comme un restaurant. À Lyon, un coffee shop a pris le contre-pied de cette tendance en interdisant tout simplement les ordinateurs. L’idée a de quoi faire sourire les gens du web, mais elle dit quelque chose de notre rapport à l’écran.

Un coffee shop sans ordinateurs

Dans le 4e arrondissement, à la Croix-Rousse, Crema est un coffee shop et une cantine de quartier. D’après le-citadin.com, les ordinateurs y sont interdits, ce qui fait de la maison un lieu où l’on vient pour boire un café et discuter plutôt que pour fermer un dossier.

Le lieu se situe au 13 rue du Mail. Il est ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 17 h, et on y accède par le métro C, station Croix-Rousse. Le café de spécialité est décliné en espresso, en filtre et en cold brew. Le midi, en semaine, la maison sert une cantine, et le samedi un brunch.

Pourquoi couper l’écran fait du bien au travail

Les indépendants, développeurs, rédacteurs et chefs de projet le savent : une journée entière devant le même écran use la concentration. Passer une demi-heure dans un lieu sans ordinateur sert de pause réelle, surtout quand les autres tâches se déroulent déjà sur écran. On y relit une note sur papier, on prépare une liste de priorités, on pense à la suite d’un projet sans notification.

Le principe est simple : changer de lieu et de support pour relancer l’attention. Un café sans ordinateur en fournit le cadre, sans abonnement ni application.

Préparer une session papier

Venir sans ordinateur demande un peu d’organisation. Apportez un carnet, un stylo et, si besoin, quelques feuilles imprimées. La veille, notez la question à traiter pendant la session : une architecture de site, un plan d’article, une stratégie de contenu, un calendrier de publication.

Fixez une durée et un objectif. Quarante-cinq minutes pour trier des idées, trente minutes pour dessiner un parcours utilisateur à la main. À la fin, prenez une photo des pages avec votre téléphone, puis rangez-le. Vous retrouverez vos notes à l’écran sans avoir passé votre temps à regarder des messages.

Les rendez-vous qui gagnent à se faire sans écran

Certains rendez-vous perdent en qualité dès que chacun ouvre son portable. Un entretien avec un collaborateur, un premier échange avec un client, une séance de brainstorming ou un point de recrutement y gagnent. Le café devient un lieu neutre, loin du bureau et de ses interruptions.

Si vous proposez ce format à un partenaire, précisez-le à l’avance : certains arriveront avec un ordinateur par habitude. Une phrase dans l’invitation suffit à éviter de refaire la queue pour expliquer la règle au comptoir.

Les horaires à connaître

Avec une ouverture à 8 h et une fermeture à 17 h, le lieu convient aux matinées et aux déjeuners, pas aux soirées. Le mardi au samedi, c’est aussi une adresse à éviter si vous cherchez un rendez-vous le dimanche ou le lundi. Pour un déjeuner en semaine, arrivez avant que la cantine ne se remplisse, parce que le quartier est fréquenté.

Pour le brunch du samedi, prévoyez de venir tôt dans la matinée. Les adresses qui servent un brunch le samedi voient souvent la salle se remplir d’un coup, et la patience des clients varie d’un groupe à l’autre.

Travailler sans écran, concrètement

Quelques tâches se prêtent particulièrement bien à une session papier. Le plan d’un article avant la rédaction, le schéma d’une arborescence de site, la liste des questions à poser à un client avant un appel ou la relecture annotée d’un document imprimé se font aussi bien sur une table de café que devant un bureau, et souvent mieux.

À l’inverse, évitez de prévoir un travail qui exige de consulter une documentation en ligne. Si la session demande des données précises, préparez-les à l’avance sur une feuille imprimée. Vous gagnerez en concentration sans perdre en précision, et vous serez moins tenté de rouvrir votre téléphone pour une vérification.

Ce que cela dit de notre usage du numérique

Le web vit de l’attention, et ceux qui travaillent dans le web savent mieux que personne combien elle se fragmente. Un café qui impose une règle simple rend visible ce que chacun fait par habitude : sortir l’ordinateur dès qu’on s’assoit. L’interdiction n’a rien d’une position contre la technologie, elle fixe une limite pratique pour le temps passé sur place.

Pour tester l’effet, choisissez une demi-journée par semaine sans écran pour une tâche qui s’y prête : réfléchir, lire, planifier. Notez ensuite ce que vous avez fait de différent. Le résultat vous dira si la méthode vaut une place durable dans votre agenda.

Une habitude à essayer

Pour la prochaine semaine, glissez un carnet dans votre sac et réservez un créneau de quarante-cinq minutes dans un lieu sans écran. Si vous passez par la Croix-Rousse entre mardi et samedi, la rue du Mail est un bon point de départ. Laissez l’ordinateur à la maison, commandez un café et écrivez la première page de votre prochain projet.